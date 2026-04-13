Straordinario successo per la 73ª Sagra del Carciofo Romanesco: oltre 500mila presenze a Ladispoli –

Si è conclusa con uno straordinario successo di pubblico e partecipazione la 73ª edizione della Sagra del Carciofo Romanesco di Ladispoli, che ha trasformato la città in un grande palcoscenico a cielo aperto, richiamando oltre 500mila visitatori provenienti da tutta Italia e dall’estero.

Tre giornate intense – all’insegna delle tradizioni, dell’enogastronomia e della valorizzazione delle eccellenze del territorio – che hanno visto una partecipazione entusiasta da parte di cittadini, famiglie e turisti. Il cuore della manifestazione, come da tradizione, è stato il centro cittadino, animato dalle suggestive sculture realizzate con i carciofi, vere e proprie opere d’arte naturali che hanno attirato migliaia di visitatori.

Grande apprezzamento anche per il ricco programma di eventi, spettacoli e iniziative collaterali, che hanno accompagnato ogni momento della manifestazione, contribuendo a creare un’atmosfera festosa e coinvolgente.

Determinante è stato il lavoro sinergico di tutti gli attori coinvolti nell’organizzazione.

Il Sindaco Alessandro Grando, a nome dell’Amministrazione comunale, desidera esprimere un sentito ringraziamento alla Proloco guidata dal Presidente Claudio Nardocci, all’Ufficio Turismo capitanato dall’Assessore al Turismo Marco Porro, all’Ufficio Commercio, nonché ai settori Manutenzioni e Igiene Urbana, alla Polizia Locale e alle Forze dell’Ordine, che hanno garantito sicurezza e ordine durante tutta la manifestazione.

Un ringraziamento particolare va inoltre alle associazioni di volontariato, agli espositori, alle aziende agricole, agli operai, ai tecnici, agli operatori della Tekneko, agli artisti che si sono esibiti sul palco e più in generale, a tutti coloro che, con impegno e passione, hanno contribuito alla riuscita dell’evento, rendendo possibile un risultato così importante.

Un grazie, naturalmente, anche a tutti coloro che hanno deciso di partecipare, scegliendo Ladispoli per un fine settimana ricco di gusto e autentici sapori del territorio.

Impossibile dimenticare gli atleti olimpici, Francesca Lollobrigida e Daniele Di Stefano, premiati dall’Amministrazione nella giornata di domenica: la loro presenza ha impreziosito ulteriormente l’intera manifestazione.

Grazie alla Regione Lazio per il sostegno concreto e per la presenza di una propria delegazione.

“Quella appena conclusa è stata un’edizione straordinaria, che ha superato ogni aspettativa in termini di partecipazione e qualità – ha dichiarato il Sindaco di Ladispoli, Alessandro Grando –. La Sagra del Carciofo si conferma uno degli appuntamenti più importanti del nostro territorio, capace di valorizzare le nostre tradizioni e di promuovere Ladispoli a livello nazionale e persino internazionale. Il grande afflusso di visitatori è motivo di orgoglio per tutta la comunità. Desidero ringraziare di cuore tutti coloro che hanno lavorato, a vario titolo, per la riuscita dell’evento”.

“Il successo di questa edizione è il frutto di un lavoro di squadra che ha coinvolto istituzioni, operatori e volontari – ha aggiunto l’Assessore al Turismo, Marco Porro –. Abbiamo registrato numeri eccezionali e un entusiasmo diffuso che conferma quanto la Sagra sia un evento identitario e strategico per la promozione turistica della città. Continueremo a lavorare per rendere questa manifestazione sempre più attrattiva e di qualità”.

La Sagra del Carciofo Romanesco si conferma dunque un appuntamento imprescindibile nel panorama degli eventi del Lazio, capace di coniugare tradizione, cultura e sviluppo economico, confermando Ladispoli sempre più capitale del litorale romano.