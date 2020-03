Condividi Pin 6 Condivisioni

Coronavirus, il Sindaco Pietro Tidei: “Il Comune di Santa Marinella non si ferma”

“In una condizione così difficile dove tutti gli assessori e moltissimi consiglieri si sono messi in quarantena, il Comune grazie al loro lavoro fatto da casa, sta andando avanti ugualmente” dichiara il Sindaco di Santa Marinella Pietro Tidei, positivo al Coronavirus.

Nelle ultime ore sono state avviate le procedure di protocollo che hanno previsto i controlli su tutti coloro che hanno preso contatto con il primo cittadino che ha accusato i primi sintomi nella giornata di domenica scorsa.

“Voglio ringraziare affettuosamente tutti perché con un lavoro coordinato e continuo da casa è come se stessero tutto il giorno in Comune” ha proseguito. Proprio in questi giorni si è proceduto alla sanificazione degli uffici comunali, che procederà anche nella giornata di domani.

“Il lavoro va avanti e lunedì abbiamo approvato la delibera per lo Smart Working, lavoro da casa, che non dovrebbe pesare sull’efficienza e sulla funzionalità della P.A. Chiediamo un po’ di pazienza ai nostri cittadini per tutto quello che non funziona, sperando che questa tragedia che ha colpito l’Italia intera, possa terminare quanto prima” ha concluso il Sindaco Tidei.