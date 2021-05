Coronavirus: da domani riaprono bar e ristoranti anche al chiuso

Share Pin 0 Condivisioni

Riaprono anche stadi e palazzetti. Dal 7 giugno il coprifuoco slitta a mezzanotte mentre il 15 giugno via libera a matrimoni, parchi tematici e congressi

Da domani si potrà tornare a bere il caffè al bancone del bar e a pranzare e cenare anche all’interno dei ristoranti.

Come stabilito dal nuovo decreto firmato da Draghi, da domani si procederà con l’allentamento delle restrizioni.

BAR E RISTORANTI

Dal primo giugno sarà possibile consumare al bancone del bar. Stessa cosa vale per pub e gelaterie. Riaprono anche i ristoranti al chiuso in zona gialla e senza limite di orario, se non quello stabilito dal coprifuoco che fino al 7 giugno resterà alle 23.

STADI E PALAZZETTI

Al via anche la riapertura di stadi e palazzetti per gli eventi sportivi. Le strutture potranno ospitare al massimo il 25% della capienza totale e con il limite di mille persone sugli spalti all’aperto.

COPRIFUOCO

Dal 7 giugno il coprifuoco sarà spostato dalle 23 a mezzanotte. Sarà invece abolito dal 21 giugno

MATRIMONI, CONGRESSI E PARCHI TEMATICI

Ripartiranno dal 15 giugno

PISCINE, SALE SCOMMESSE, CENTRI BENESSERE, CENTRI TERMALI ED EVENTI SPORTIVI AL CHIUSO

Queste categorie potranno riprendere le loro attività a partire dal primo luglio

