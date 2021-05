Share Pin 0 Condivisioni

Prima tappa del campionato zonale 29-30 maggio

“Regata Windsurf LNI Civitavecchia, soddisfatti di come sono andati i ragazzi” –

Si è appena conclusa la prima tappa del campionato zonale Techno 293 di questo nuovo anno. La regata si è svolta al lago di Bracciano presso il Planet Sail ed ha visto coinvolti circa 70 ragazzi.

In questi due giorni di regata i ragazzi, accompagnati dagli allenatori Daniele Guzzone, Emanuele Arciprete ed Elena Scagnoli, erano divisi in due flotte, ognuna con il suo campo di regata.

















Nel campo Bravo più vicino al circolo, gareggiavano i più piccoli, rispettivamente nella categoria kids e gli experience; mentre sul campo A gareggiavano i più grandi rispettivamente nelle categorie U13, U15, U17 e Plus.

Nel primo giorno di regata il vento era di circa 8 nodi e siamo riusciti a completare 3 prove su entrambi i campi gara.

Nel secondo giorno di regata il vento si è fatto un pò desiderare, la mattina i piccoli hanno completato solo una prova perché il vento è calato del tutto, ma nel tardo pomeriggio ci ha premiato con tre prove semiplananti sul campo dei più grandi.

Siamo molto soddisfatti di come sono andati i ragazzi, che hanno conquistato diversi podi, rispettivamente nelle seguenti categorie:

U17:

1 assoluta Giulia Vitali

3 femminile Gaia Barbera

U15:

1 assoluta Alice Evangelisti

1 maschile Davide Terzaroli

U13

1 maschile Davide Mecucci

Experience

2 maschile Luca Traversi

3 maschile Marco Feligioni

Kids CH3

2 femminile Elisa D’andrea

Bravissimi anche tutti gli altri ragazzi della squadra: U17 – 23 Francesco Maria Ricci; 25 Alfredo Lauteri; 26 Giulia Cocco; 27 Simone Senese. U15 – 4 femminile Lucrezia Piccolo (settima assoluta); 5 femminile Elisa Del Duca (8 assoluta); 12 Flavio Molentino; 15 Vittoria Marconi; 20 Andrea Mino. Experience 14 Matteo Lepore; 17 Camilla Maffei. CH3 8 Matteo Arcadi.

Alcuni componenti della squadra mancano all’appello come Nico Pettinari che era impegnato in Sardegna per il raduno con la nuova classe Foil.

Un grande ringraziamento va al nostro sponsor Groupama Assicurazioni – Assiferri snc di Paolo Ferri e Paola Malinconici, che ci ha fornito delle bellissime magliette per la regata!!

Ringraziamo la Lega Navale ed il consiglio che ci permette, con i mezzi che ci mette a disposizione, di portare i ragazzi in acqua.

Un ringraziamento speciale va ai genitori che ci supportano ogni regata rendendo tutto questo possibile!

