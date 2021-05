Share Pin 0 Condivisioni

Il gruppo consiliare chiede di far arrivare “la voce delle realtà locali che vogliono ripartire senza l’imposizione di nuove tasse o di misure incomprensibili come quella del coprifuoco”

Forza Italia Ladispoli: “La Giunta porti al Governo le nostre proposte per la ripartenza” –

Riceviamo e pubblichiamo –

Forza Italia Ladispoli: “La Giunta porti al Governo le nostre proposte per la ripartenza”

Abbiamo chiesto all’amministrazione comunale di sollecitare il governo a sostenere il rilancio del nostro paese in questa fase di ripresa dallo shock della pandemia. In particolare, abbiamo chiesto di far arrivare la voce delle realtà locale e dei tanti imprenditori che vogliono ripartire senza l’imposizione di nuove tasse o di misure incomprensibili come quella del coprifuoco, che oggi appare quantomeno inutile.

I sindaci hanno la responsabilità di raccordarsi con la politica nazionale: per questo sappiamo che il sindaco Grando riuscirà a farsi sentire e a indicare la via da seguire.

Gli imprenditori oggi sono sempre più preoccupati per il futuro: abbiamo il dovere di rassicurarli e di progettare insieme un domani sicuro sanitariamente quanto economicamente.

Marco Antonio Fioravanti e Manuela Risso

Gruppo Consiliare Forza Italia Ladispoli

(torna a baraondanews)