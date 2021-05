Share Pin 0 Condivisioni

Il consigliere FdI: “Seguendo i principi di Giorgia Meloni io con l’accozzagliata fatta dal sindaco Grando allargando la maggioranza al centro sinistra non ci sto”

Ladispoli, Ardita si dimette da commissario di Fratelli d'Italia

Ladispoli, Ardita si dimette da commissario di Fratelli d’Italia

Giovanni Ardita si dimette da commissario di Fratelli d’Italia.

Ad annunciarlo sui social è stato lo stesso consigliere FdI che già da diverse settimane aveva annunciato l’uscita del gruppo dalla maggioranza del sindaco Alessandro Grando per divergenze di vedute in particolar modo in ambito urbanistico.

Alla base dei motivi che hanno portato Ardita a rinunciare al suo incarico di commissario all’interno del partito locale, “l’accozzagliata fatta dal sindaco Grando allargando la maggioranza al centro sinistra”.

“Sono pronte ed inviate le mie dimissioni da commissario FdI Ladispoli in quanto io a differenza di altri – ha scritto – non voglio tradire il popolo della destra che ci ha dato fiducia nel 2017″.

“Io con i faccendieri della politica che non hanno nessun ideale di politica e che pensano solo ai loro beceri affari di famiglia non avere nulla a che fare”.

