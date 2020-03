Condividi Pin 1 Condivisioni

La nota del Consigliere Comunale di Cerveteri Anna Lisa Belardinelli

Coronavirus Cerveteri, la Belardinelli espone criticità sulla sanificazione delle strade – Cerveteri, così il Consigliere Anna Lisa Belardinelli dal proprio profilo social: “Quello che si sta effettuando in queste ore nelle nostra città è un normale servizio di “lavaggio” delle strade (che andrebbe svolto regolarmente) con l’aggiunta di un prodotto disinfettante e non un servizio di sanificazione come preannunciato dal Sindaco (basta guardare la differenza con il vicino comune di Bracciano). Anche se la Asl ritiene la sanificazione non necessaria era opportuno fare questa precisazione per informare correttamente i cittadini che ci stanno chiedendo spiegazioni.”

Post corredato da link video: https://www.facebook.com/100015902078704/videos/674848673055196