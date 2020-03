Condividi Pin 0 Condivisioni

Iniziativa realizzata da Gianluca Vannutelli, Vicepreside dell’Istituto e speaker della radio

A Cerveteri nasce Radio Salvo D’Acquisto lo spazio radiofonico dedicato a studenti e docenti dell’I.C. Salvo D’Acquisto

Di Beatrice Pucci

Le scuole sono chiuse, le lezioni son sospese, ma la voglia di imparare, di studiare, di conoscere e di comunicare, anche se a distanza, non si ferma soprattutto in un momento così delicato, in cui si è costretti, a causa del terribile virus che sta colpendo non solo l’Italia, a rimanere nelle proprie abitazioni per il bene di tutti.

A Cerveteri, per raggiungere nelle case gli studenti e i docenti, arriva sulla rete radiofonica ‘Radio Salvo d’Acquisto’, uno spazio in cui sarà possibile ritrovarsi per raccontarsi e condividere insieme tutte le scoperte che ognuno si trova a fare seppur lontano dai banchi di scuola. Una bella iniziativa che tiene vivi i rapporti e la voglia di crescere insieme, di ridere, con la possibilità di trascorrere circa 30 minuti della propria giornata con i propri compagni e insegnanti, seppur a distanza.

Ad arricchire la scaletta radiofonica, numerose proposte come ‘Stavolta interrogo io’, la pagina dedicata all’alternarsi di quesiti e risposte formulate dagli studenti ai loro docenti; rubriche dedicate alla musica con ‘Me la canto e me la suono’, una playlist di melodie, ritornelli e brani cantati o suonati dai ragazzi della scuola esclusivamente per Radio Salvo D’Acquisto.

In programma anche una rubrica dedicata alla lettura: ‘Il mio amico libro’, gli alunni che lo vorranno potranno avere la possibilità di raccontare un passo del romanzo preferito, o rivelare una frase che li ha particolarmente colpiti, o semplicemente lasciare il proprio suggerimento sull’amico libro che si consiglia di leggere.

E non è tutto, nel programma radiofonico non mancheranno le pillole del sapere, lezioni di un minuto sui concetti già spiegati in aula, così da poter ripeterli ancora una volta insieme.

“Radio Salvo D’Acquisto sarà la Radio di noi tutti – ha dichiarato la Dirigente Scolastica Velia Ceccarelli – Un mezzo con il quale possiamo rimanere in contatto con i nostri studenti, senza i quali oggi, la scuola risulta spenta, morta e vuota di quei tanti sorrisi che accendono ogni giorno il nostro Istituto. Un nuovo modo per sentirci più vicini, ancora una volta”.