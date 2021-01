Share Pin 0 Condivisioni

“Ogni violazione sarà pagata a caro prezzo, il virus non fa sconti”

Coronavirus, Brusaferro: “E’ troppo presto per tornare alla normalità”

Coronavirus, Brusaferro: “E’ troppo presto per tornare alla normalità”

“7 gennaio vita normale? Andiamoci piano Come si può parlare di ritorno alla normalità!”

Così in una intervista al Corriere della Sera il presidente dell’Istituto superiore di Sanità e componente del Comitato tecnico-scientifico, Brusaferro che aggiunge:

“Il virus circola diffusamente e i servizi sanitari sono sotto stress. Non è ora di rilassarsi. Tutti i dati mostrano che l’epidemia non è finita,ma abbiamo preso la strada per controllarla grazie ai vaccini. Bisogna evitare che la curva riparta. Ogni violazione verrà pagata a caro prezzo, il virus non fa sconti”.