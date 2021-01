Share Pin 0 Condivisioni

Vaccini, Italia seconda in Europa. Lazio in testa a livello nazionale

L’Italia è seconda in Europa, dopo la Germania, per numero di vaccinati. E’ quanto fanno sapere gli uffici del Commissario per l’emergenza, Domenico Arcuri, da cui si specifica che secondo gli ultimi dati raccolti dalle varie regioni, le vaccinazioni in Italia hanno raggiunto quota 72.397.

In testa per numero di somministrazioni il Lazio, con 16.366 vaccinazioni (il 35,7% delle dosi disponibili).

Seguono il Piemonte (9.478 – 23,2%), la Toscana (6.824 – 24,4%) e la Campania (6.671 – 19,7). Molto indietro la Lombardia (2.446 -3%).