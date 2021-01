Share Pin 0 Condivisioni

La situazione è peggiorata a causa della pandemia

L’allarme di Coldiretti: “4 milioni di italiani senza cibo”

Il 2021 inizia con circa 4 mln di italiani che sono stati costretti a chiedere aiuto per mangiare a Natale e a Capodanno,il doppio dello scorso anno.

E’la stima Coldiretti. In difficoltà si trova un numero crescente di persone costrette a far ricorso alle mense dei poveri e più frequentemente ai pacchi alimentari, anche per le limitazioni dovute alla pandemia.

Tra le categorie più deboli, bambini al di sotto dei 15 anni e anziani sopra ai 65.Fra i nuovi poveri, molti che hanno perso il lavoro o non hanno potuto accedere ai sussidi.

​Fonte: RAI Televideo