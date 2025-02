Nel corso di uno straordinario servizio di controllo del territorio nel quartiere San Giorgio di Acilia, finalizzato alla prevenzione e repressione di ogni forma di illegalità e degrado nelle aree periferiche, in linea con l’azione fortemente voluta dal Prefetto di Roma, Lamberto Giannini, condivisa in sede di Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, i Carabinieri della Compagnia di Roma Ostia, dall’alba di questa mattina, hanno arrestato 3 persone e ne hanno denunciate altre due.

Arrivati in forze nel quartiere, i Carabinieri hanno dato vita a posti di controllo, perquisizioni, hanno ispezionato cantine, sottotetti, nascondigli di fortuna, in particolare alla ricerca di sostanze stupefacenti.

Controlli straordinari dei Carabinieri: 4 persone arrestate e 4 denunciate

Tre uomini che nel corso del controllo, sono risultati destinatari di un’ordinanza di aggravamento della misura cautelare a cui erano già sottoposte per violazione della normativa sugli stupefacenti sono state arrestate e condotte in carcere.

Il quarto arrestato è un 45enne romano, con precedenti, fermato in flagranza dai Carabinieri della Stazione di Acilia, poiché gravemente indiziato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare i Carabinieri hanno notato l’uomo a bordo di un’auto che, alla loro vista, ha effettuato una manovra evasiva e pericolosa.

Raggiunto immediatamente, il conducente è apparso agitato senza motivo ed insofferente al controllo. I Carabinieri hanno deciso, quindi, di perquisire il veicolo e di estendere gli accertamenti all’abitazione dell’uomo, poco distante, rinvenendo e sequestrando quasi 600 g di hashish, suddivisa in 5 panetti integri e 2 frammenti, oltre al materiale per il confezionamento pesatura e taglio.

Altri quattro uomini sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Roma perché trovate in possesso, complessivamente di 75g di hashish. Un altro uomo, inoltre, è stato denunciato dopo essere stato trovato in possesso di un coltello a serramanico occultato all’interno di un’autovettura. Altri cinque ragazzi, infine, sono stati segnalati al Prefetto, quali assuntori, perché trovati in possesso di modiche quantità di sostanze stupefacenti.

Complessivamente sono state identificate 180 persone e controllati 64 veicoli.