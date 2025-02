Vola l’U17 di basket e tutte le squadre sono nei gironi gold. Cresce il volley con le collaborazioni territoriali con bei piazzamenti nei campionati FIPAV

Procede a gonfie vele il lavoro delle squadre giovanili di Cerveteri che sta continuando un percorso di miglioramento qualitativo sia nel basket che nel volley, grazie a nuove sfide e collaborazioni. Infatti, per la prima volta, il settore tecnico del basket ha deciso di partecipare solo a gironi gold, puntando alla crescita dei suoi atleti, mentre nel volley, grazie alle collaborazioni e alla crescita delle iscrizioni, la società riesce ad avere rappresentanti in tutte le categorie Under femminili con un progetto di rilancio del settore maschile. Ma andiamo con ordine.

Cerveteri, il punto sulle giovanili di basket e volley

Il Basket

Spiccano sicuramente le prestazioni dell’Under 17 di coach Pica che, attualmente seconda, ha già staccato il pass per i play off al debutto nella categoria gold e disputando un campionato oltre le aspettative. Bene anche l’Under 19 di coach Todisco partita alla grande e che, dopo un piccolo calo, parteciperà alla Coppa Lazio proprio come l’Under 15, squadra formata da tanti ragazzi sotto età con l’obiettivo di farli crescere.

Seppur penultimi nella regular season, la seconda parte di campionato è iniziata con una bella vittoria. Più delicato il lavoro dell’Under 14 di coach Consalvi che ha riunito ragazzi al loro debutto a giovanissimi con esperienza di minibasket. La crescita tecnica, complice un legame umano molto forte tra i ragazzi, è stata evidente e l’obiettivo è quello di far giocare i giovani cestisti il più possibile così da renderli pronti al campionato del prossimo anno. Soddisfatto della sua Under 13 coach Martino, grato alla società per la fiducia e contento della passione e dell’impegno dei suoi allievi che, alternando qualche sconfitta a vittorie di tutto rispetto, hanno consolidato un gruppo che, ora, vuole continuare a fare bene fino alla fine della stagione nel campionato federale denominato JR. NBA.

Il Volley

Vola l’Under 20 di coach Miliante Ribeiro che, costruita in collaborazione con la Giò Volley Aprilia, ha perso una sola partita in un tie-break molto tirato. Tuttavia, il campionato è ancora lungo e manca la seconda fase, sicuramente c’è margine per fare bene. Molto bene anche l’Under 16 in collaborazione con il Team Volley Lago, attualmente seconda nella classifica del suo girone promozionale FIPAV. Si piazza a centro classifica l’under 13 che sta disputando dei buonissimi match. Entrambe le squadre sono guidate da coach Parpaglioni. È targata solo RIM, invece, l’Under 14 di coach Del Rosso che è l’unica a disputare un campionato AICS, ma lo sta facendo nel migliore dei modi perché è ancora a punteggio pieno. Ha disputato un campionato stupendo l’Under 18 Number One che, purtroppo, si è dovuta arrendere ad un passo dal titolo provinciale. Continua, invece, il percorso della 18 élite Number One qualificata agli ottavi regionali.