Crolla ascensore alla stazione Termini di Roma, operaio di 20 anni precipita per due piani: è grave

Il ferito, un ragazzo di vent’anni, è stato recuperato in gravi condizioni e portato in ospedale al Policlinico Umberto I di Roma. Da capire cosa sia successo e la dinamica del crollo dell’ascensore

Grave incidente alla stazione Termini di Roma: un uomo è caduto dall’ascensore, facendo un volo di due piani con un carrello, dallo 0 al -2. L’episodio è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi nei pressi del binario 1. Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco, che hanno lavorato insieme ai sanitari del 118 per recuperare l’uomo e portarlo all’ospedale Umberto I, dove riceverà le cure del caso. Secondo le prime informazioni il ferito, che è stato recuperato e intubato, è stato portato in ospedale in gravi condizioni. Si tratta di un operaio di vent’anni che era entrato nell’ascensore con un carrello elettrico.

Perché è crollato l’ascensore in stazione a Termini

Il collo è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 20 febbraio 2025, e l’intervento dei vigili del fuoco è avvenuto celermente, non appena è stato lanciato l’allarme al 112. Sull’incidente sono chiaramente in corso delle indagini per ricostruire la dinamica di quanto accaduto: al momento non è chiaro se abbia ceduto l’ascensore, precipitando per due piani, o se all’apertura delle porte la cabina non era al piano. In quest’ultimo caso l’operaio sarebbe entrato nel vano senza accorgersi che sotto di lui c’era il vuoto, cadendo così per diversi metro. Cosa abbia portato al crollo, è ancora da chiarire.

L’arrivo dei soccorsi: cosa è successo all’ascensore della stazione Termini

Non appena è venuto l’incidente sono stati chiamati i soccorsi, con l’arrivo immediato di operatori del 118 e vigili del fuoco sul posto. Paura tra i colleghi dell’uomo, che appena saputo dell’incidente hanno pensato al peggio. Il ferito, una volta recuperato, è stato prontamente portato in ospedale in codice rosso, dove adesso è stato preso in carico dai medici. Non è noto se sia in pericolo di vita o meno.

Di Cola (Cgil): “Ennesimo episodio, intensificare controlli degli impianti”

“Un giovane lavoratore è rimasto gravemente ferito nel crollo di un ascensore alla stazione Termini – ha dichiarato il segretario della Cgil Roma e Lazio Natale Di Cola – Non sono ancora chiare le dinamiche ma nei mesi precedenti a Roma si sono verificati già altri casi di infortuni sul lavoro legati a malfunzionamenti degli ascensori. Chiediamo di intensificare i controlli e le manutenzioni degli impianti”.