Ladispoli, stasera un incontro dedicato a Maria Montessori

L’incontro culturale fa parte del ciclo “La Ricerca Spirituale tra Scienza ed Arte nell’ultimo secolo”

Questa sera alle 20:30 in via Fiume 108 a Ladispoli si parlerà della straordinaria figura di Maria Montessori. L’incontro culturale a ingresso libero fa parte del ciclo “La Ricerca Spirituale tra Scienza ed Arte nell’ultimo secolo” promosso da gennaio a giugno ogni terzo venerdì del mese da Nuova Acropoli. In molti conoscono, anche grazie al grande schermo, il lato determinato, volitivo e pur sempre amabile di Maria Montessori.

In pochi sanno quanto profonda fosse la sua idea di pedagogia, quanto abbia faticato per affermarsi, e quanto abbia sacrificato per portare avanti le sue idee. In un secolo di profonde trasformazioni e di guerre mondiali, Maria Montessori ha saputo trasporre la ricerca spirituale in pedagogia. Da qui scaturisce il suo “metodo”, ancor oggi molto diffuso all’estero, e solo da pochi anni rivalutato in Italia. Un incontro culturale che vuole essere un omaggio ad un grande personaggio, una donna che ha lasciato un segno profondo nella storia, e le cui convinzioni sono ancor oggi un faro per il moderno approccio alla pedagogia.