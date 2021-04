Comunioni e Cresime in un ristorante all’aperto, La Pineta apre il suo giardino

Share Pin 0 Condivisioni

Cerimonie ed eventi in un ampio giardino coperto: La Pineta ristorante e pizzeria in via Aurelia apre le prenotazioni per comunioni e cresime

Organizzare comunioni e cresime in un ristorante all’aperto, con un ampio giardino coperto, è in questo momento l’obiettivo di molte famiglie.

Dopo un anno di lock down forzato e la recente riapertura, ancora parziale, della possibilità di pranzare e cenare all’aperto nei ristoranti, rappresentano in questo momento una delle occasioni di ritrovo con quei parenti e quegli amici che la pandemia ha impedito di poter incontrare intorno ad una tavolta.

La questione centrale è: si può pranzare e cenare in sicurezza nei locali pubblici del territorio? La risposta è sì, ma solo nel caso l’ampiezza degli spazi all’aperto del ristorante lo permettano. Evitare gli assembramenti e mantenere le distanze di sicurezza sociale restano infatti le condizioni essenziali per abbattere i rischi di contagio.

In Via Aurelia (indicazioni stradali) il Ristorante e Pizzeria La Pineta è da anni un punto di riferimento nel territorio di Cerveteri e Ladispoli per la realizzazione di eventi e cerimonie di ogni tipo, compresi matrimoni, battesimi, comunioni e cresime.





Una cucina sincera, una pizzeria tradizionale

La cucina della Signora Luigia e di sua figlia Katia, infatti, è infatti particolarmente apprezzata per la genuinità dei prodotti a km zero che provengono direttamente dalle campagne del territorio. Ricette autentiche, ispirate alle tradizioni nazionali e regionali, presentate in modo altrettanto sincero, incluse in menù sempre personalizzabili per ogni evento.

E poi c’è la pizzeria, quella classica con il forno a legna, con pizze basse e fragranti: assolutamente da provare quelle a base di verdure di stagione!







La Pineta apre il suo ampio giardino coperto

La Pineta accoglie, tra sale interne ed esterne, oltre 400 coperti e dispone di una sala dancing di 700 mq, che l’estate si trasforma in una delle location più frequentate del territori, il celeberrimo “Pinar Club“, amatissimo dagli appassionati di musica latino-americana.

In primavera ed estate, però, un punto forte del locale è proprio il grande giardino, sempre rigoglioso di fiori e coloratissimo. A disposizione della clientela c’è anche un parco giochi attrezzato per ospitare i bambini e un amplio parcheggio privato.

Comunioni e Cresime all’aperto nel giardino del ristorante La Pineta: come prenotare

Per prenotare le sale all’aperto ed elaborare un menù personalizzato perfetto per il proprio evento, è possibile contattare La Pineta ai seguenti numeri: 06.99222509 | 06.99223623 | 339.5957009

La Pineta è anche sul web: segui la pagina facebook, visita il sito internet.

La Pineta è tra i migliori locali del Litorale che hanno aderito al progetto Baraonda Food!

