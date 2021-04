Share Pin 1 Condivisioni

Appuntamento con la statua in bronzo realizzata dall’artista Sergio Bonafaccia, alle 17

Ladispoli: il 15 maggio la statua di Caravaggio sul lungomare Marina di Palo

“Il prossimo 15 maggio sarà una pagina storica per il progetto di rivendicazione dello sbarco di Caravaggio sulla spiaggia di Ladispoli. Sul lungomare Marina di Palo, l’ultimo posto dove il grande pittore fu visto vivo, scopriremo la statua di Caravaggio, realizzata dall’artista Sergio Bonafaccia a costo zero per i cittadini. Il tassello più importante di un progetto partito due anni fa grazie alla collaborazione tra l’associazione Sui passi di Caravaggio e l’amministrazione comunale”.

L’annuncio è del sindaco Alessandro Grando che sabato 15 maggio, alle ore 17,00, scoprirà la statua in bronzo di Caravaggio, la prima in assoluto mai realizzata al mondo.

“Quando alcuni mesi fa – prosegue Grando – ricevemmo la proposta dell’artista Bonafaccia di realizzare a titolo gratuito la statua di Caravaggio, fummo subito entusiasti di patrocinare gratuitamente un’iniziativa che rappresenta il passaggio decisivo per rinsaldare lo stretto legame tra Michelangelo Merisi ed il nostro territorio”.

“Grazie alla maestria dell’artista ed alla collaborazione di sponsor privati, davanti allo specchio d’acqua di Marina di Palo tra poche settimane turisti e residenti potranno ammirare una statua di elevata qualità e dal profondo significato storico”.

“Se l’emergenza sanitaria lo permetterà, sarà una giornata di festa nel nome di uno dei più grandi pittori italiani che legherà in modo indissolubile il suo nome a quello di Ladispoli”.

“Lo scoprimento della statua, come ci è stato anticipato dagli artisti dell’associazione Sui passi di Caravaggio, rappresenterà il primo appuntamento di un calendario di eventi che, da maggio a settembre, prevede convegni, mostre di copie museali al Centro di arte e cultura e nella sala esposizioni dell’hotel Villa Margherita. Ancora una volta, vivremo un’estate nel segno di Caravaggio”.

