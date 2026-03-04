Vicepresidente Angelilli: «Le attività commerciali di prossimità rappresentano un elemento aggregante dei centri urbani, rafforzano il sistema economico locale e rivitalizzano le comunità»

«Le attività commerciali di prossimità rappresentano un elemento aggregante dei centri urbani, rafforzano il sistema economico locale e rivitalizzano le comunità. Per questo abbiamo destinato 11 milioni di euro alle Reti d’Impresa e alla riqualificazione dei mercati». Così il vicepresidente e assessore allo Sviluppo economico, al Commercio, all’Artigianato, all’Industria e Internazionalizzazione della Regione Lazio, Roberta Angelilli, a seguito della delibera della Giunta regionale che approva le Linee guida per il finanziamento delle Reti di Impresa.

RETI D’IMPRESA: 9 MILIONI DI EURO

La Regione Lazio ha stanziato 9 milioni di euro per sostenere le Reti d’Impresa.

I contributi potranno essere richiesti dai Comuni del Lazio per finanziare associazioni locali di piccole e microimprese commerciali, artigianali, turistiche, dell’intrattenimento, culturali e dei servizi. L’obiettivo è favorire la rigenerazione urbana e contrastare il fenomeno della desertificazione commerciale.

Le Linee guida, concertate con le associazioni di categoria e calibrate sulle esigenze dei territori, prevedono una ripartizione delle risorse proporzionata alla dimensione demografica dei Comuni:

* 50.000 euro per i Comuni non capoluogo fino a 5.000 abitanti;

* 65.000 euro per i Comuni non capoluogo tra 5.001 e 15.000 abitanti;

* 80.000 euro per i Comuni non capoluogo tra 15.001 e 50.000 abitanti;

* 100.000 euro per i Comuni non capoluogo oltre 50.000 abitanti, per i Comuni capoluogo di provincia e per Roma Capitale.

L’avviso pubblico per la presentazione delle domande sarà pubblicato nel mese di maggio. La delibera della Giunta regionale sarà ora trasmessa alla Commissione consiliare Sviluppo economico.

Commercio di prossimità, 11 milioni di euro ai Comuni del Lazio

MERCATI: 2 MILIONI DI EURO PER LA RIQUALIFICAZIONE

Nell’ambito della stessa strategia di valorizzazione del commercio di prossimità, due milioni di euro sono stati già destinati alla riqualificazione dei mercati su aree pubbliche, presìdi identitari dei territori e volano di attrattività turistica.

La graduatoria del bando, appena pubblicata, ha previsto 22 progetti ammessi al finanziamento, relativi a mercati storici o periodici, compresi alcuni municipi di Roma Capitale, con una quota specifica riservata ai mercati rionali a maggiore attrattività turistica.

«Abbiamo voluto offrire un supporto concreto alle amministrazioni comunali per rendere le aree mercatali più accoglienti, funzionali e attrezzate. I mercati sono spesso il cuore vitale di piccoli centri e quartieri: garantire decoro e qualità dei servizi significa valorizzare il territorio e sostenere operatori e visitatori. Visto il successo di questo bando, a breve sarà pubblicato un nuovo avviso per i mercati» ha concluso Angelilli.