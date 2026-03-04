Le indagini sono affidate alla polizia locale per chiarire l’esatta dinamica

Cerveteri, carabiniera investita a Cerenova

È fuori pericolo la carabiniera di 37 anni investita lunedì a Cerenova, in via Benedetto Marini, davanti alla chiesa di San Francesco d’Assisi. La militare, in servizio con un collega, è stata travolta da una Fiat Panda guidata da una 21enne del posto mentre era in corso un controllo stradale.

Cerveteri, carabiniera investita a Cerenova: 40 giorni di prognosi

La donna ha riportato un trauma cranico e la frattura di alcune costole. Dopo l’intervento dei soccorsi è stata elitrasportata al Policlinico Gemelli, dove è ricoverata con una prognosi di 40 giorni.

Le indagini sono affidate alla polizia locale di Cerveteri per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente. La conducente avrebbe dichiarato di non aver visto la carabiniera a causa del parabrezza appannato. Gli accertamenti sono in corso e non si esclude alcuna ipotesi.