L’Amministrazione comunale informa i cittadini che sono iniziati i lavori per la realizzazione della nuova condotta idrica nel quartiere Cerreto.

Un intervento prioritario che punta a garantire maggiore sicurezza, continuità del servizio e una significativa riduzione delle perdite lungo la rete di distribuzione.

L’opera rientra in un piano di ammodernamento delle infrastrutture idriche, pensato per superare criticità strutturali stratificate nel tempo e rispondere concretamente alle esigenze di famiglie, imprese e attività produttive. La nuova condotta, progettata secondo standard tecnologici avanzati, consentirà un miglioramento dell’efficienza del sistema, minori dispersioni e una maggiore resilienza rispetto agli eventi climatici estremi.

Ladispoli, al via i lavori della nuova conduttura idrica nel quartiere Cerreto

Determinante è stata la piena disponibilità di Acea Ato2, che ha accolto e sostenuto fin da subito la richiesta di potenziamento della rete. Un risultato reso possibile anche grazie al dialogo costante e costruttivo tra il Sindaco Alessandro Grando e i vertici della società, che ha trasformato l’impegno assunto in un intervento concreto.

Fondamentale l’operatività sul territorio del Delegato al quartiere Cerreto, Marco Lo Guzzo, che ha seguito da vicino l’iter dei lavori, mantenendo un confronto continuo con cittadini e tecnici.

«Questo intervento rappresenta una risposta concreta alle esigenze del Cerreto. Ringrazio Acea Ato2 per la disponibilità dimostrata e il Sindaco Alessandro Grando per il lavoro di collaborazione istituzionale. Continuerò a seguire ogni fase dell’opera affinché i cittadini possano beneficiare al più presto di un servizio idrico più efficiente e sicuro», dichiara Marco Lo Guzzo.

L’Amministrazione conferma così il proprio impegno nel rafforzare le infrastrutture strategiche della città, attraverso una sinergia efficace e una presenza costante sul territorio.