L’Istituto ha conquistato il secondo e il terzo posto su ben 200 scuole partecipanti provenienti da tutta Italia

Santa Marinella, l’IC Piazzale della Gioventù ha brillato al Contest Nazionale “Be Kind – True Colors” di Firenze

L’IC Piazzale della Gioventù di Santa Marinella, ha vissuto a Firenze. con oltre cento suoi alunni, un’esperienza intensa e indimenticabile. Gli studenti, tra “Distinti” e “Forti”, erano guidati dal prof. Ermanno Becherucci, dalla dirigente Velia Ceccarelli e dai docenti Martina Putzolu, Virginia Sibilia, Roberto Valente, Giosuè Carbone, Daniele De Paoli, Monica Trenti, Anna Figliuolo e Matteo Canestrari. E’ stato un viaggio all’insegna dell’arte, della condivisione e soprattutto della gentilezza.

Fondamentale è stato anche il supporto dei genitori accompagnatori: Alessia Pierucci, Claudia Sassara, Barbara Fornaroli, Vera Priceputu, Angelo Coletta, Andrea Brunori, Sergio Ercolano, Ilaria Perugini, Ioana Dindiligan, Fabiola Urbani, Rita Marcucci, Paolo Cardillo e Luca Tanfani. Che sono stati una presenza preziosa e una parte attiva di questo straordinaria esperienza.

È stato un viaggio tra arte e bellezza. “Partiti lunedì mattina, abbiamo raggiunto Firenze, immergendoci subito nei suoi luoghi simbolo: da Piazza della Signoria al Battistero di San Giovanni, dal maestoso David di Michelangelo al caratteristico Mercato del Porcellino”, racconta la dirigente scolastica Velia Ceccarelli. E ancora la magia di Ponte Vecchio e il fascino del Corridoio Vasariano. Ma anche la storica Loggia del Mercato Nuovo, l’eleganza della Basilica di Santa Maria Novella e la maestosità della Cattedrale di Santa Maria del Fiore, simbolo indiscusso della città. Le splendide vie del centro hanno fatto da cornice a momenti di crescita, condivisione e amicizia.

“Abbiamo alloggiato in centro, in un monastero spartano ma ricco di atmosfera. Vivendo un’esperienza autentica e formativa che ha rafforzato lo spirito di gruppo”, ha aggiunto la dirigente. Il cuore del viaggio è stato il Contest Nazionale “Be Kind – True Colors”, dedicato alla diversità e al diritto di ciascuno a scegliere la propria strada verso una felicità unica, diversa e variopinta.

“I nostri studenti hanno presentato lavori intensi e creativi, incentrati sulla gentilezza e sui colori come simbolo di inclusione e unicità. Il risultato è stato straordinario. Su duecento scuole partecipanti, il nostro Istituto ha conquistato secondo e terzo posto, un traguardo che premia impegno, sensibilità e innovazione. Orgoglio e futuro. Siamo stanchissimi, ma col cuore pieno di soddisfazione. Questo podio non rappresenta solo una vittoria, ma la conferma di essere un Istituto all’avanguardia. Capace di educare al rispetto, all’inclusione e alla valorizzazione delle differenze. Firenze si è colorata della nostra gentilezza. E noi torniamo a casa più uniti, più consapevoli, più orgogliosi.”