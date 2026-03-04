Illecita commercializzazione di carburanti: chiusi due distributori a Santa Marinella

I distributori ricadono nel perimetro dell’interdittiva antimafia emessa dalla Prefettura di Milano

I funzionari dell’Ufficio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Civitavecchia, impegnati nelle attività di prevenzione e contrasto ai fenomeni di illecita commercializzazione di carburanti, sono intervenuti presso gli impianti siti nei Comuni di Santa Marinella e Santa Severa disponendo la revoca della licenza e la chiusura di due distributori.

I distributori ricadono nel perimetro dell’interdittiva antimafia emessa dalla Prefettura di Milano che ha colpito ben 205 distributori su tutto il territorio nazionale.

L’attività, unitamente alle chiusure già operate di distributori insistenti nel territorio di competenza dell’Ufficio, si annovera tra quelle che l’Agenzia realizza ad ampio spettro a tutela della legalità nella rete di distribuzione di carburanti.