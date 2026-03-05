Cerveteri, interventi urgenti allo stadio Galli: lavori nelle prossime settimane

L’assessore Parroccini: “Saranno sistemati il manto in erba sintetica, la pista d’atletica e l’area del parcheggio”



A Cerveteri partiranno nelle prossime settimane alcuni interventi urgenti allo Stadio Enrico Galli, dove il manto in erba sintetica è ormai molto usurato e rischia di provocare infortuni agli atleti.

Lo ha annunciato l’assessore allo Sport Manuele Parroccini, spiegando che prima dell’avvio dei lavori il Comune ha dovuto procedere alla pulizia e alla bonifica del fosso che circonda l’impianto. Gli interventi riguarderanno non solo il terreno di gioco, ma anche la manutenzione della pista di atletica, la messa in sicurezza degli spalti e l’area del parcheggio.

Il contributo della famiglia Lupi, che ha messo a disposizione circa 20mila euro, aiuterà a finanziare le prime operazioni. Gli interventi sono necessari anche per permettere alle squadre che utilizzano l’impianto di continuare a disputare i campionati senza problemi di agibilità.

Nel frattempo prosegue l’iter per il restyling completo dello stadio di via Settevene Palo, inserito nel piano triennale delle opere pubbliche, con un investimento che potrebbe superare i 2 milioni di euro. In città cresce inoltre l’attesa per la realizzazione del nuovo Pala Etruria, finanziato con 3 milioni di euro dal Ministero.