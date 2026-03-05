Crolla parte del solaio in una palazzina a Civitavecchia: edificio evacuato, nessun ferito

Momenti di apprensione nella serata di ieri a Civitavecchia, dove un delicato intervento dei Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ha richiesto l’evacuazione di una palazzina a seguito del crollo di una porzione di solaio.

L’allarme è scattato intorno alle ore 21 in via Bisagne, quando, per cause ancora in fase di accertamento, parte del solaio del lastrico solare dell’edificio si è improvvisamente distaccata, precipitando nella camera da letto dell’appartamento sottostante.

Sul posto sono intervenuti in pochi minuti i vigili del fuoco della caserma Bonifazi di Civitavecchia, che hanno immediatamente avviato le operazioni di ricerca per verificare la possibile presenza di persone rimaste coinvolte sotto le macerie. Fortunatamente, al momento del crollo, la stanza era vuota e non risultavano persone all’interno.

A scopo precauzionale, i vigili del fuoco hanno disposto l’evacuazione dell’intera palazzina, in attesa delle verifiche strutturali necessarie a stabilire la sicurezza dell’edificio. Successivamente è stata effettuata la messa in sicurezza dell’area interessata dal cedimento.

Non si registrano feriti. Sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine per gli accertamenti del caso.