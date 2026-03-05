Debby Roller Team: Pioggia di Medaglie ai Campionati Italiani Indoor di Pescara

Si apre sotto il segno del successo la nuova stagione della Debby Roller Team. Al rientro dai Campionati Italiani Indoor, ospitati nel rinnovato pattinodromo “Ex Gesuiti” di Pescara, il bottino della squadra è di quelli che contano: 5 medaglie complessive e numerose prestazioni di vertice in categorie estremamente competitive.

Il trionfo di Alice Zorzi e la forza del gruppo

La protagonista assoluta della spedizione è stata Alice Zorzi. Al suo debutto nella categoria Allieve, l’atleta ha sbaragliato la concorrenza conquistando due Medaglie d’Argento individuali: la prima nei 3.000 metri a Punti (su ben 93 avversarie) e la seconda nella 1.000 metri Sprint, dove ha avuto la meglio su un gruppo di 157 pattinatrici.

Zorzi ha poi concesso il tris nella Staffetta Allieve, dove insieme alle compagne Alice Beck e Novella Maria Cozzolino ha conquistato un altro splendido Argento. Per il team, si tratta della terza medaglia consecutiva in questa specialità, un risultato straordinario se si considera che le frazioniste erano le più giovani tra tutte le finaliste.

Podi e piazzamenti di rilievo

Il medagliere si è arricchito grazie ad altre due prestazioni di spessore:

Greta Cardillo Ciccione : Medaglia d’Argento nel “Giro e Mezzo Sprint” (categoria Ragazze 12).

: Medaglia d’Argento nel “Giro e Mezzo Sprint” (categoria Ragazze 12). Valeria Nunzia Princigalli: Medaglia di Bronzo nei 3.000 metri a Punti (categoria Ragazze), svettando tra 144 partecipanti.

Ottimi risultati sono arrivati anche dai piazzamenti in “Top 10”, con Alice Beck (6ª), Cristina Pilli (8ª), Simone Piccoli (8°), Emili Cani (9ª) e l’ottava posizione della Staffetta Ragazze.

La soddisfazione dello Staff

I tecnici Andrea Farris e Valentina Manca, insieme alla psicologa dello sport Katia Pacelli, hanno espresso grande soddisfazione per la crescita del gruppo, supportato dal lavoro dei preparatori atletici Massimiliano Bizzozzero e Daniele Guidetti. Nonostante qualche episodio sfortunato in pista, il potenziale mostrato dagli atleti conferma la Debby Roller Team ai vertici del pattinaggio velocità nazionale. Prossimi appuntamenti: Gli atleti saranno ora impegnati nei raduni Nazionali e Regionali, in vista del Campionato Regionale su Pista previsto a Roma per il prossimo 29 Marzo.