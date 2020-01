Condividi Pin 3 Condivisioni

I dati sulla festa che conclude il periodo natalizio

Coldiretti, calza della Befana nel 47% delle case italiane

Secondo Coldiretti la Calza della Befana verrà tradizionalmente appesa nel 47% delle case degli italiani. Secondo l’indagine solo nel 13% dei casi invece la Befana porterà non i tradizionali dolciumi, ma giocattoli o altri oggetti.

A ritornare in auge invece, è una sorta di Befana “Green”: non mancheranno infatti frutta secca e dolci fatti in casa in molte delle calze che i più piccoli troveranno domani mattina al loro risveglio.