Da solo dopo arresto dello zio, passa il natale a casa di un agente

La bella storia che arriva dall’aeroporto di Fiumicino

Era appena arrivato dalla Moldavia in compagnia dello zio, che però è stato subito arrestato all’aeroporto di Fiumicino a causa di un vecchio furto commesso in Italia. Come se non bastasse, tutto ciò è avvenuto la vigilia di Natale. Questa la terribile avventura di un ragazzo di 13 anni, che sarebbe dovuto arrivare al sud, ma che si è trovato nello scalo internazionale senza nessuno con cui poter passare il Natale.

In suo aiuto però, gli uomini della polizia, in particolare un agente che ha scelto di ospitare il ragazzo a casa sua, per passare un natale sereno in compagnia di una famiglia accogliente.

Una bella storia che ci racconta del cuore delle nostre forze dell’ordine.

Di Alessandro Ferri