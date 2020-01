Meteo, l’Epifania porta il freddo. Oggi e domani temperature in diminuzione

Condividi Pin 0 Condivisioni

Meteo, l’Epifania porta il freddo

Meteo, l’Epifania porta il freddo

Tra oggi e domani, come scrive il meteo.it, un nucleo di aria fredda diretto verso i Balcani toccherà l’Italia facendo crescere i venti e portando ad un sensibile calo termico che sarà più marcato al centro sud; non si escludono, in questi giorni, sporadiche precipitazioni sul medio Adriatico e sulle regioni meridionali.

Possibile anche qualche nevicata sull’Appennino. Il rialzo termico, però, è dietro l’angolo: passata questa fase di aria fredda tornerà stabilità e un rialzo delle temperature.