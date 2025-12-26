In Italia spesa in crescita di 230 milioni di euro sul 2024

Codacons, tra Natale e S. Stefano spesi 17,1 miliardi in cibo, doni e viaggi –

Solo tra la Vigilia di Natale e Santo Stefano gli italiani hanno speso un totale di 17,1 miliardi di euro tra cibi, bevande, regali, viaggi e ristoranti, in media 665 euro a famiglia.

Lo afferma il Codacons, che sottolinea la tenuta dei consumi legati alle festività.

“Le famiglie non hanno ridotto gli acquisti legati al Natale, con la spesa complessiva che, complice l’aumento dei prezzi che interessa alcuni settori come alimentari e turismo, è cresciuta di circa 230 milioni di euro rispetto allo stesso periodo del 2024”, analizza il Codacons.

In particolare per i regali finiti sotto l’albero gli italiani hanno speso 9,6 miliardi di euro, in linea con lo scorso anno, mentre cibi e bevande consumati tra il cenone della Vigilia e pranzo di Natale e Santo Stefano, valgono in totale 3,1 miliardi di euro.

450 milioni di euro sono stati spesi per le consumazioni al ristorante, e i viaggi degli italiani legati solo alla festa di Natale hanno generato un giro d’affari da 4 miliardi di euro, cifra che salirà fino a sfiorare i 16 miliardi se si considerano anche le vacanze di fine anno.

“La spesa media solo per la festività natalizia si è così attestata ad una media di 665 euro a famiglia, con un conto complessivo salito di circa 230 milioni di euro rispetto al Natale 2024, a dimostrazione di come gli italiani non abbiano rinunciato a tavole imbandite, festeggiamenti, viaggi e regali, e i consumi legati alla ricorrenza non abbiano registrato tagli”, conclude il Codacons.