Cerveteri, Lupi traccia un bilancio del 2025: “Anno positivo,  tifosi straordinari”

Il presidente: “Adesso puntiamo a una programmazione che abbia il fine creare un feeling con la comunità nel bene di tutti”

Si chiude un anno positivo per il Cerveteri, conclusosi con il quarto posto in classifica e una salvezza ottenuta a giugno, nel play out con la Longarina. Il presidente Andrea Lupi come tutti gli anni ci tiene a fare un bilancio della stagione.

“Siamo molto contenti come si è conclusa, con quarto posto inaspettato. Inoltre abbiamo raggiunto la salvezza a giugno, quindi mi ritengo più che soddisfatto. Ci tengo a ringraziare i tifosi, aumentano di domenica in domenica, questo anche grazie al lavoro che stiamo facendo sulla comunicazione ormai da molti anni. Si avvicinano molti ragazzi, vogliamo che siano di più per arrivare a regalargli delle belle soddisfazioni. E’ chiamo che vorremmo di più, abbiamo il nodo dello stadio, il campo non ha più molto tempo di vita, ma con l’amministrazione siamo in sintonia per arrivare a una conclusione per il bene della collettività, della città di Cerveteri – ha concluso Andrea Lupi”.



