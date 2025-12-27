Prenderà il posto di Linda Ferretti: la votazione nell’ultimo consiglio comunale del 2025

Cerveteri, Arianna Pietrolati nuova consigliera: lunedì il voto –

È stato convocato per lunedì 29 dicembre alle ore 9:00 l’ultimo consiglio comunale per il 2025 a Cerveteri.

L’ordine del giorno è particolarmente ricco di punti, ma su di essi spicca la surroga dei mandati tra la consigliera dimissionaria Linda Ferretti e la nuova elezione di Arianna Pietrolati che la sostituirà. La votazione avrà immediata eseguibilità.

A questo faranno seguito votazioni inerenti le variazioni di bilancio in urgenza, il pagamento di debiti fuori bilancio e le ricognizioni di servizi e di stato delle partecipazioni pubbliche.