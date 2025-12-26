Il Sindaco Alessandro Grando: “Una perdita che colpisce profondamente l’intera comunità”

Cordoglio della città di Ladispoli per la scomparsa di Giuliano Falcioni –

Il Sindaco di Ladispoli, Alessandro Grando, esprime a nome proprio, dell’Amministrazione comunale e dell’intera città il più profondo cordoglio per la tragica scomparsa di Giuliano Falcioni, nostro concittadino venuto a mancare all’età di 49 anni in seguito al drammatico incidente stradale avvenuto nella giornata di Natale sulla via Aurelia.

La notizia ha profondamente scosso la comunità ladispolana, che in queste ore si stringe con sincera partecipazione attorno alla famiglia e agli amici, condividendo un dolore che attraversa l’intera città.

“Giuliano Falcioni – ricorda il Sindaco Grando – era una persona impegnata e sensibile, che ha saputo mettere le proprie competenze al servizio degli altri. In particolare, aveva ideato insieme alla collega Cinzia Rocchi, e con il patrocinio dell’Amministrazione comunale di Ladispoli, il progetto ‘Amazzoni: Introduzione all’autodifesa femminile e di persone con disabilità motoria’, un’iniziativa di grande valore sociale, inclusiva e attenta alle fragilità, che resterà un segno concreto del suo impegno civile e umano”.

“Alla sua famiglia e ai suoi cari – conclude il primo cittadino – giungano le più sentite condoglianze e l’abbraccio commosso di tutta la città di Ladispoli”.