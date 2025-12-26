Il Presepe Vivente di Ladispoli: tradizione, emozione e magia nel Bosco di Palo

Rinviato per maltempo, l’evento si terrà il 27 e 28 dicembre: orari invariati e ingresso libero per uno degli appuntamenti più suggestivi del Natale ladispolano

Il Natale a Ladispoli si rinnova con uno degli eventi più attesi e amati dalla cittadinanza: Il Presepe Vivente, una rappresentazione intensa e coinvolgente che ogni anno richiama famiglie, bambini e visitatori da tutto il territorio.

A causa delle avverse condizioni meteo, l’organizzazione comunica una variazione delle date: l’evento, inizialmente previsto per il 26 e 27 dicembre, si svolgerà nei giorni 27 e 28 dicembre 2025, mantenendo invariato l’orario, dalle 17:30 alle 19:30.

La suggestiva cornice del Bosco di Palo, in via dei Delfini, farà da sfondo a una rievocazione capace di trasportare il pubblico indietro nel tempo, grazie a scenografie curate, costumi fedeli alla tradizione e alla partecipazione appassionata dei figuranti. Un percorso emozionale che racconta la Natività con semplicità e autenticità, valorizzando il significato più profondo del Natale.

L’ingresso è libero, a conferma della volontà di rendere questo momento di condivisione accessibile a tutti. Nonostante il rinvio, lo spirito dell’evento resta invariato: sarà comunque bellissimo, un’occasione speciale per vivere due serate all’insegna della tradizione, della spiritualità e della comunità.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’organizzazione all’indirizzo [email protected] o al numero 06 5812946.

Un appuntamento da non perdere per chi desidera chiudere le festività natalizie con un’esperienza autentica e ricca di emozioni.