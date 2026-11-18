L’Ufficio delle Dogane e dei Monopoli Lazio 3 ha donato alla Croce Rossa Italiana Comitato di Civitavecchia circa 50 litri di olio extra vergine d’oliva. La merce proveniva da campionamenti effettuati nell’ambito delle attività di analisi e controllo approfondito dei prodotti e si trovava nello stato doganale di “abbandono”.

La donazione è stata resa possibile grazie alla collaborazione tra l’Ufficio Locale ADM e gli spedizionieri A.S.C. Agenti Spedizionieri Civitavecchia Srl e Ant. Bellettieri & Co., che hanno rinunciato al ritiro delle quote di campionamento di propria spettanza, consentendo così di destinare l’intero quantitativo per finalità solidaristiche.

Civitavecchia, ufficio dogane e spedizionieri donano 50lt di olio alla Croce Rossa Italiana

Considerata la destinazione sociale del bene, il Dirigente dell’Ufficio ha disposto la cessione gratuita dell’olio alla Croce Rossa Italiana, organizzazione da sempre impegnata sul territorio nel sostegno alle persone in condizioni di indigenza, fragilità ed emarginazione sociale.

L’iniziativa rappresenta un concreto esempio di collaborazione tra amministrazione pubblica e operatori del settore a beneficio della collettività, promuovendo il recupero di beni alimentari altrimenti inutilizzati e il loro impiego per finalità di carattere sociale.