L’area torna nella disponibilità del Comune grazie al comodato d’uso siglato con Arsial dopo oltre due anni di chiusura. L’esponente di Fratelli d’Italia rivendica la battaglia dell’opposizione e critica la mancata acquisizione al patrimonio comunale

CERVETERI – Dopo oltre due anni di chiusura disposta per motivi di sicurezza dall’ente proprietario Arsial, l’area ludico-ricreativa della frazione di Borgo San Martino è stata ceduta in comodato d’uso al Comune di Cerveteri. Un passaggio formale che ora apre alla riapertura dello spazio — realizzato e mantenuto per circa 25 anni grazie all’impegno dei giovani volontari del luogo — a patto che l’amministrazione intervenga con le necessarie opere di manutenzione.

Sulla vicenda interviene il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Luigino Bucchi, che rivendica il lungo pressing esercitato dai banchi della minoranza per sbloccare la situazione. Il risultato arriva infatti dopo una serie di solleciti, una mozione, diverse interrogazioni discusse in aula e una proposta di delibera per l’acquisizione dell’area al patrimonio comunale, atti di cui Bucchi è stato primo firmatario e relatore con la condivisione di tutta l’opposizione.

«Dell’operazione prendiamo favorevolmente atto, come è giusto che sia dopo aver sostenuto una lunga battaglia per una felice conclusione affinché l’unico punto ludico-ricreativo del borgo venisse riaperto», afferma Bucchi, puntando però il dito contro il comunicato stampa diffuso dall’amministrazione, reo di aver omesso qualsiasi riferimento al ruolo svolto dall’opposizione nella vicenda.

Ma la critica principale dell’esponente di Fratelli d’Italia riguarda la portata stessa dell’accordo, giudicato incompleto rispetto alle reali necessità del territorio: «Peccato che l’operazione di cui tanto si vanta l’amministrazione sia stata risolta a metà – prosegue il consigliere –. Anziché acquisire al patrimonio comunale tutta l’area del borgo, ancora oggi di proprietà dell’ente regionale Arsial, si è preferita la strada più comoda e veloce per mettersi una medaglia sul petto».

Secondo quanto richiesto dalla minoranza, l’acquisizione definitiva dell’intero compendio avrebbe permesso di realizzare altri progetti di interesse collettivo, come un nuovo parco pubblico finanziabile attraverso il progetto regionale Ossigeno. Un intervento ritenuto ancor più strategico alla luce della perdita di due storici polmoni verdi di vasta proporzione andati irrimediabilmente distrutti nella zona: la pineta di Ceri e quella di Statua.

«La stipula di un contratto di comodato d’uso permetterà la riapertura del parco e del campetto da calcetto – conclude Bucchi – ma finisce per spingere sotto il tappeto tutti gli altri problemi con i quali i cittadini della frazione convivono da oltre settant’anni».