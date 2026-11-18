Al centro del confronto unità, coesione e progettualità condivisa

Riceviamo e pubblichiamo:

Proseguono gli incontri di coordinamento tra le forze politiche del centrodestra in vista delle prossime elezioni amministrative del 2027. Al tavolo del confronto hanno preso parte i rappresentanti territoriali di Fratelli d’Italia (FdI), Forza Italia (FI), Lega, Unione di Centro (UdC) e Noi Moderati.

L’incontro si è svolto in un clima di forte collaborazione e spirito costruttivo, confermando la volontà comune di presentarsi all’appuntamento elettorale con una coalizione compatta, solida e radicata sul territorio. Al centro dei lavori tre direttrici fondamentali: unità, coesione e progettualità.

Le delegazioni dei cinque partiti hanno ribadito l’importanza di fare squadra fin da subito, superando ogni particolarismo per costruire una proposta politica credibile, autorevole e capace di rispondere alle esigenze reali dei cittadini. Il confronto si è focalizzato soprattutto sul metodo di lavoro che dovrà incentrarsi sulla condivisione dei temi amministrativi.

L’obiettivo concordato nella riunione è quello di redigere un programma elettorale condiviso avvalendosi del contributo concreto di tutte le anime della coalizione, partendo dai punti programmatici dell’attuale consiliatura al fine di valorizzare quanto realizzato e, non ultimo, la scelta di un candidato Sindaco nel rispetto delle sensibilità dei singoli partiti come sintesi del centrodestra.

“Il percorso avviato dimostra la maturità e il senso di responsabilità del centrodestra” – sottolineano congiuntamente i referenti della coalizione – “Stiamo lavorando con metodo e visione d’insieme, mettendo al primo posto i contenuti e le soluzioni per il territorio. L’unità e la coesione non sono solo uno slogan, ma il metodo di lavoro con cui intendiamo costruire un progetto amministrativo vincente e duraturo per il 2027”.

Il tavolo di confronto resterà permanente e si aggiornerà nelle prossime settimane per approfondire i singoli capitoli del programma e coinvolgere attivamente anche le forze civiche, le associazioni di categoria e le realtà del territorio che si riconoscono nei valori e negli obiettivi della coalizione.

FRATELLI D’ITALIA Il Segretario Alessandro GIACO

FORZA ITALIA Il Segretario Fabio CAPUANI

LEGA ITALIA FEDERALE IL COMMISSARIO Gianfranco FIORAVANTI

UDC IL SEGRETARIO Luigi MATALONI

NOI MODERATI IL SEGRETARIO Roberto POLIDORI