Una segnalazione di possibile inquinamento marino fa scattare le verifiche. Gli ispettori individuano anomalie agli impianti di bordo e prevengono potenziali rischi per l’ambiente e la sicurezza della navigazione. Sanzioni per oltre 20.000 euro. La tutela del mare passa anche attraverso i satelliti, capaci di individuare dall’alto possibili tracce di inquinamento, e attraverso il lavoro degli ispettori della Guardia Costiera, che verificano direttamente a bordo delle navi il rispetto delle norme ambientali e di sicurezza.

È quanto accaduto nel porto di Civitavecchia, dove un controllo avviato a seguito di una segnalazione satellitare di possibile sversamento di idrocarburi ha portato alla scoperta di importanti anomalie agli impianti di una nave mercantile italiana di oltre 32.000 tonnellate.

DALLO SPAZIO ALLA NAVE: COME FUNZIONANO I CONTROLLI

Tutto ha avuto inizio con una segnalazione del sistema europeo CleanSeaNet, il servizio satellitare dell’Agenzia Europea per la Sicurezza Marittima (EMSA), che consente di monitorare ampie aree di mare e individuare possibili tracce di sostanze inquinanti. Il Centro Operativo Nazionale della Guardia Costiera ha ricevuto la segnalazione ed ha quindi analizzato i dati disponibili, individuando attraverso i sistemi di monitoraggio del traffico marittimo una nave mercantile la cui rotta e i cui tempi di navigazione risultavano compatibili con la possibile traccia di inquinamento. All’arrivo della nave nel porto di Civitavecchia, sono intervenuti gli ispettori della Guardia Costiera, specializzati nella tutela ambientale e nella sicurezza della navigazione, sotto il coordinamento della Direzione Marittima del Lazio.

Le verifiche non hanno accertato un collegamento tra la nave e il presunto sversamento, ma hanno consentito di individuare altre irregolarità potenzialmente pericolose.

OLTRE 25.000 LITRI D’ACQUA IN PIÙ: SCOPERTE ANOMALIE AGLI IMPIANTI

Durante l’ispezione, i militari hanno rilevato la presenza di oltre 25.000 litri di acqua di sentina in più rispetto a quanto dichiarato. Le acque di sentina sono quelle che si raccolgono nelle parti più basse delle navi, soprattutto nei locali macchine, e che possono contenere residui oleosi e altre sostanze potenzialmente inquinanti. Per questo

motivo la loro gestione è sottoposta a precise regole ambientali. Gli approfondimenti tecnici hanno fatto emergere un probabile malfunzionamento dell’impianto di zavorra, il sistema utilizzato per regolare la stabilità della nave attraverso l’imbarco e lo sbarco di acqua di mare.

In particolare, gli ispettori hanno individuato una modifica non autorizzata a una tubazione e una valvola non correttamente posizionata, anomalie che avevano verosimilmente provocato il passaggio indesiderato di acqua di mare nella sala macchine. Una situazione che, se non individuata e corretta, avrebbe potuto determinare conseguenze per la sicurezza della nave e potenziali rischi per l’ambiente marino. Grazie all’intervento degli ispettori, le anomalie sono state eliminate e gli impianti sottoposti a verifica prima della ripartenza, avvenuta con oltre cinque ore di ritardo rispetto al programma.

SANZIONI PER OLTRE 20.000 EURO E ULTERIORI VERIFICHE DI SICUREZZA

I controlli hanno inoltre evidenziato irregolarità nella tenuta dei registri di bordo e nelle comunicazioni preventive relative ai rifiuti prodotti dalla nave. Per le violazioni riscontrate è stato avviato il procedimento amministrativo, con sanzioni previste per un importo complessivo superiore a 20.000 euro. Sono state inoltre disposte verifiche aggiuntive sulla certificazione di sicurezza della nave, da effettuare attraverso l’ente tecnico RINA. Restano in corso ulteriori accertamenti per verificare eventuali responsabilità e approfondire la possibile correlazione della traccia satellitare con altre unità navali.

LA TUTELA DEL MARE COMINCIA DALLA PREVENZIONE

L’operazione dimostra come la protezione dell’ambiente marino non si esaurisca nell’intervento in caso di inquinamento, ma richieda soprattutto un’attività costante di prevenzione. La sorveglianza satellitare, l’analisi delle rotte delle navi e le ispezioni tecniche nei porti costituiscono strumenti complementari attraverso i quali la Guardia Costiera può individuare situazioni di rischio, accertare irregolarità e intervenire prima che possano verificarsi danni all’ambiente. Un’attività che la Guardia Costiera di Civitavecchia, attraverso il personale specializzato della Direzione Marittima del Lazio, svolge quotidianamente per garantire la sicurezza della navigazione e la salvaguardia del mare.