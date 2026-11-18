Si tratta di un’integrazione alla già stipulata convenzione tra Comune e Agenzia Regionale di Protezione Civile: in questo 2026 sale a 25mila euro il “bottino” di finanziamenti ottenuti”

Il Gruppo Comunale di Protezione Civile del Comune di Cerveteri si è aggiudicato un contributo di 12mila euro dalla Direzione Emergenza, Protezione Civile e Nue 112. Si tratta dell’integrazione alla già stipulata convenzione riservata ai Gruppi di Classe A tra Comune di Cerveteri e Agenzia Regionale di Protezione Civile. Già nel settembre scorso infatti, il Gruppo guidato da Renato Bisegni si era aggiudicato ulteriori 13mila euro, per un totale nell’anno 2026 di 25mila euro.

“Si tratta di un contributo importante che consentirà al Gruppo di Protezione Civile della nostra città di migliorarsi e di continuare a crescere, potendo dunque dotarsi di nuovi mezzi e strumentazione e rinnovare quanto già in proprio possesso – ha dichiarato il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – acquisto di Dispositivi di Protezione Individuale, attrezzature e mezzi utili in situazioni di emergenza e tutto ciò che possa essere utile ai Volontari per continuare a garantire presenza, assistenza e tutela al territorio e ai cittadini”.

“Con l’ottenimento di questo nuovo finanziamento la Protezione Civile comunale si conferma essere quindi un’eccellenza non soltanto sul campo e sul territorio, ma anche sotto un profilo amministrativo e burocratico – ha concluso il Sindaco Gubetti – ringrazio con l’occasione il Responsabile Renato Bisegni per il lavoro straordinario che svolge ogni giorno per Cerveteri e per far crescere sempre di più il gruppo dei Volontari, sempre più punto di riferimento per tutta la città”.