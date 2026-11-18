Si è svolta ieri, martedì 17 novembre, nella prestigiosa cornice della Sala del Refettorio – spazio istituzionale e culturale situato all’interno del complesso della Biblioteca della Camera dei deputati, presso Palazzo San Macuto – la conferenza stampa di presentazione della XV edizione del Premio Letterario Nazionale “Alsium” Città di Ladispoli.

L’incontro, presieduto dalla giornalista Francesca Lazzeri, Presidente del Premio Letterario Nazionale “Alsium” Città di Ladispoli, ha visto la partecipazione di numerosi scrittori in concorso e di autorevoli esponenti del mondo della cultura, del giornalismo e delle istituzioni.

Ad arricchire il dibattito con i loro interventi sono stati la scrittrice e giornalista Carla Cucchiarelli, per anni uno dei volti storici del TGR Rai del Lazio, la giornalista, scrittrice, conduttrice e opinionista tv Claudia Conte e il maestro scultore del legno Ferdinando Codognotto.

Di particolare rilievo il momento istituzionale, segnato dall’intervento dell’Onorevole Federico Mollicone, Presidente della Commissione Cultura della Camera dei deputati, il quale ha portato anche i saluti dell’Onorevole Paolo Trancassini, Questore della Camera dei deputati. Nel corso della cerimonia, il Presidente Mollicone ha ufficialmente conferito al Premio la Medaglia della Camera dei deputati (Medaglia della Presidenza della Camera), alto riconoscimento istituzionale e simbolico destinato a manifestazioni culturali e iniziative ritenute di particolare rilievo civile, artistico e sociale. Un attestato di stima che conferma il prestigio raggiunto dalla kermesse ladispolana nel panorama

letterario nazionale al traguardo della sua quindicesima edizione.