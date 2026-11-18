Lunedì 30 novembre nei locali di Sala Ruspoli l’evento “Il lavoro non è un luogo di silenzio”. Il Sindaco Gubetti: “In Italia oltre 2milioni e mezzo di donne vittime di soprusi e disparità sui luoghi di lavoro, Cassette Viola un’iniziativa per dare loro voce”

“Dai primi giorni di ottobre a Cerveteri sono state posizionate delle cassette postali di colore viola. Non sono cassette qualsiasi, ma speciali: insieme alla Cooperativa BeFree, affidataria della gestione del Centro AntiViolenza le Farfalle, le abbiamo volute intendere come uno spazio di ascolto anonimo e protetto per tutte le donne lavoratrici che ogni giorno subiscono discriminazioni, disparità di trattamento, molestie o episodi di violenza. In concomitanza della Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne, dalle testimonianze raccolte sarà pubblicato un report, un quadro complessivo della situazione attuale legato alle donne della nostra città, che presenteremo in Sala Ruspoli in un evento di chiusura del progetto aperto a tutti”.

A dichiararlo è Elena Gubetti, Sindaco di Cerveteri, nel presentare “Il lavoro non è un luogo di silenzio”, evento di chiusura del progetto “Cassette viola”, che avrà luogo lunedì 30 novembre alle ore 10:00 all’interno dei locali di Sala Ruspoli in Piazza Santa Maria.

Prenderanno parte all’iniziativa, oltre al Sindaco, l’Assessora alla Cultura Francesca Cennerilli, l’Assessora alla Pubblica Istruzione Romina Vignaroli, la Direttrice Generale della Multiservizi Caerite Linda Ferretti, la Sindacalista CGIL Maria Mora e l’Economista femminista della Sapienza Università di Roma Marcella Corsi. Presenta e modera l’incontro, Ileana Aiese Cigliano della Cooperativa Sociale BeFree.

“Per la Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne come Amministrazione comunale volevamo offrire alla cittadinanza non soltanto momenti di dialogo o riflessione attraverso eventi culturali e artistici, ma anche un vero e proprio spazio aperto dove poter raccontare le proprie testimonianze, dove poter uscire allo scoperto in maniera sicura, chiaramente protetti dall’anonimato che con cui è stata concepita l’iniziativa delle Cassette Viola – ha aggiunto il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – in queste settimane, le lettere e le e-mail ricevute, sono state prese in consegna proprio dalla Cooperativa BeFree che gestisce il Centro Antiviolenza ‘Le Farfalle’, una realtà fondamentale del nostro territorio che ogni giorno svolge un lavoro di straordinaria importanza e che purtroppo, dati alla mano, rappresenta un punto di riferimento sempre maggiore per tantissime persone”.

“In Italia secondo dati Istat due milioni e mezzo di donne sono vittime di violenze sul posto di lavoro, indipendentemente dal ruolo che ricoprono o dal livello di istruzione raggiunto – prosegue il Sindaco Gubetti – un dramma della nostra società che non possiamo più tollerare, che non possiamo più lasciare che rimanga silenziato. È un cambiamento culturale che deve avvenire, una radicale trasformazione della mentalità di ognuno di noi e della società in cui viviamo: attraverso le Cassette Viola, speriamo di essere riusciti a dare voce a tante donne che nel silenzio più assordante vivano situazioni di sottomissione e di disagio, squarciare questo muro è il primo passo per uscirne”.