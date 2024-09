I Vigili del Fuoco di Civitavecchia sono entrati da una finestra per aprire l’appartamento dopo giorni di silenzio

Questa mattina, alle 10:30, i Vigili del Fuoco di Civitavecchia, con l’equipaggio della 17A e l’autoscala, sono intervenuti in via Francesco De Sanctis su richiesta del 118. Hanno raggiunto il terzo piano di un appartamento, poiché l’occupante non rispondeva da diversi giorni. Entrando dalla finestra, i vigili hanno trovato una situazione igienico-sanitaria critica e sono riusciti ad aprire la porta per consentire l’accesso al personale del 118. Secondo il medico sul posto, la persona, trovata sdraiata sul proprio letto, era deceduta da oltre dieci giorni.