Un cittadino di Ladispoli sul tetto d’Europa

L’impresa del consigliere comunale Stefano Fierli che sale a piedi a 4810 metri sul monte Bianco

La montagna per eccellenza nel mondo sopratutto quando si parla di alpinismo e’ il monte bianco con i suoi 4810 m s.l.m.

Vetta considerata tra le più ambite dagli alpinisti, con le sue difficoltà tecniche ed altezze che in alcuni tratti sembrano impenetrabili.

Una piccola passione quella di Stefano Fierli, consigliere comunale sportivo di Ladispoli in provincia di Roma, che e’ nata cinque anni fa.

Stefano, avvicinandosi all’ alpinismo estivo facendo diverse vette in questi anni, stavolta ha voluto pensare più in alto.

Tante le difficoltà per un non professionista, ma la caparbietà dell’ambire alla vetta in primis, con la sua altezza e la sua vastità, lo ha portato in cima.

Dopo tante tipologie di terreni, dal ghiaccio alla roccia, pian piano con una buona dose di coraggio, determinazione e un po’ di sano allenamento che però vista la durezza delle vette sembra non bastare mai se si è abituati fisicamente alla vita in una città di mare.

Insomma Stefano tra varie peripezie e riflessioni, alla fine c’è l’ha fatta, in questa impresa di vita e di sport che rimane nei suoi traguardi e nelle sue memorie più belle.