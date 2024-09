Le cerimonie hanno fatto da cornice ad un pomeriggio di preparazioni e di livellatura, con le prove generali dell’Air Show e il concerto della Banda Musicale dell’Arma Aeronautica

Ladispoli, Raduno Regionale Arma Aeronautica: un sabato mattina scandito da alza bandiera, raduno in Piazza Rossellini e inaugurazione Area Azzurra –

di Marco Di Marzio

È proseguito nella giornata di sabato, il Raduno Regionale dell’Arma Aeronautica, organizzato sul territorio del Comune di Ladispoli dal 20 al 22 settembre 2024.

Tre importanti appuntamenti hanno infatti scandito la mattinata di apertura del weekend presso la città balneare.

Alle ore 10:00 cerimonia solenne in Piazza del Monumento ai Caduti, alle 10:40 saluto ai radunisti in Piazza Rossellini alla presenza delle autorità civili, alle ore 11:20 inaugurazione dell’Area Azzurra in Piazza Martini Marescotti.

Le cerimonie hanno fatto da cornice ad un pomeriggio di preparazioni e di livellatura, con le prove generali dell’Air Show a partire dalle ore 15:30, per chiudere con il concerto della Banda Musicale dell’Arma Aeronautica in Piazza Rossellini previsto per le ore 19:30.