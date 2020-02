Condividi Pin 487 Condivisioni

La giovane alloggiava presso la Repubblica dei Ragazzi.

Civitavecchia, scomparsa una ragazza di 16 anni

C’è apprensione dalle parti di Civitavecchia per le sorti di Jasmin, una ragazza di 16 anni che è scomparsa ieri dalla Repubblica dei Ragazzi, struttura presso la quale alloggiava.

Accorato sui social l’appello della Madre, che attacca i servizi sociali cittadini, rei, a suo modo di vedere, di aver fatto pressioni sulla giovane.

Qui di seguito il messaggio della madre di Jasmin sui social, riportato fedelmente.



URGENTE!!! Fate girare il piu’ possibile

Sono disperata

Mia Figlia 16 anni è’ sparita da Civitavecchia (RM) ieri sabato mattina da zona marangone repubblica dei ragazzi senza soldi e senza telefono.

Mia figlia scappata perche’ disperata in quanto i servizzi sociali di questa citta’ con continue pressioni mentali nel rinchiuderlo immotivatamente dentro una struttura inadeguata per lei, senza specificare al momento la cosa, purtroppo abbiamo chiesto aiuto alle istituzione e ci siamo trovate a doverli combattere.

Io questo appello spero a chiunque l’ abbia vista o notato qualcosa di farmi sapere al più presto, nel caso contattami privatamente, o la polizia.

Spero che questo post venga condiviso il piu’ possibile,

Ringrazio in anticipo tutti quanti per l’aiuto

Jasmin torna a casa lo sai che mamma sta lottando con tutte le sue forze e non permetterà’ a nessuno di farti del male , sei la vita ti amo tanto

3713405903

