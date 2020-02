Caso Vannini, stasera appuntamento con Amori Criminali

Condividi Pin 22 Condivisioni

La puntata che era stata posticipata in attesa della sentenza della Cassazione andrà in onda oggi

Dopo la sentenza della Cassazione, che ha sancito l’annullamento con rinvio in Appello, si torna a parlare della morte del giovane Marco Vannini. Questa sera infatti andrà in onda la puntata di Amori Criminali che era stata posticipata la settimana scorsa per evitare ingerenze o pressioni sul corpo giudicante che di lì a poco avrebbe deciso le sorti del processo.

Amore Criminale – La 4^ puntata Marco Vannini – “Quella sera Marina Vannini non sa che sta vedendo suo figlio vivo per l’ultima volta”.Nella 4^ puntata di #AmoreCriminale con #VeronicaPivetti, la storia di Marco Vannini, domani alle 21:20 su Rai3 Pubblicato da Amore Criminale su Sabato 8 febbraio 2020