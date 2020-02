Condividi Pin 1 Condivisioni

L’allarme lanciato sui social dalla Guardia Rurale Ausiliare Nogra Civitavecchia

“Civitavecchia, scompare il pronto soccorso per animali” –

Niente più pronto soccorso per animali a Civitavecchia.

A denunciare l’assenza, a quanto pare recente, del presidio medico per gli animali è la Guardia Rurale Nogra Civitavecchia.

“A quanto pare – scrive sui social – il pronto soccorso per gli animali a Civitavecchia non è più presente”.

“Ora – prosegue la nota – quando si troverà un animale ferito, nella maggior parte dei casi gatti, bisognerà attendere la ditta apposita, convenzionata col comune di Civitavecchia che verrà da fuori e li porterà al sanitario di Bracciano”.

Una situazione che potrebbe richiedere, come evidenziato dalla Guardia Rurale Nogra, anche diverse ore prima che i soccorsi arrivino a destinazione mettendo in salvo l’animale.

Animale che nel frattempo “potrebbe morire”.

“Sono anni – conclude la nota – che non abbiamo un canile sul territorio e i cani recuperati vengono portati a Bracciano per il sanitario, e poi a Vetralla in attesa di adozione”.

“Ora non abbiamo neanche più un pronto soccorso. Che dire …”.