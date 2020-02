Condividi Pin 1 Condivisioni

Le associazioni di volontariato stanno trasferendo la loro sede dal centro di aggregazione giovanile in viale Mediterraneo ai locali di via Genova

Ladispoli, cercasi volontari per il trasloco di Humanitas e Animo –

Cercasi volontari per traslocare.

E’ l’appello lanciato dalle associazioni Humanitas e Animo.

Le due associazioni, infatti, con l’arrivo del commissariato di Polizia in città hanno dovuto traslocare in altra sede per cercare di “accontentare” tutti.

Il commissariato prenderà infatti il posto del comando di Polizia locale in via Vilnius mentre gli agenti della municipale e i volontari di Protezione civile traslocheranno in viale Mediterraneo.

Alle due associazioni l’amministrazione ha concesso i locali confiscati alla mafia in via Genova, dove peraltro prenderà forma la “cittadella della solidarietà”.

Ora però è il momento di rimboccarsi le maniche.

Il trasloco è ancora in atto e servono braccia in più per cercare di fare presto.

Dalle associazioni chiedono uomini e donne di buona volontà disposti a dare una mano nella giornata di domani.

“Al fine di velocizzare le operazioni di trasloco – scrivono – abbiamo bisogno di almeno 2 volontari nella vecchia sede di viale Mediterraneo dalle 9 alle 12 per lo spostamento e caricamento su camion di pacchi”.

Necessari anche “almeno due volontari nella nuova sede di via Genova 11 dalle 9 alle 12 per la pulizia dei pavimenti”.

“Contiamo sulla vostra grande capacità di rispondere ai nostri appelli – scrivono le due associazioni – con il cuore e con l’attivismo civico. Vi aspettiamo, costruiamo insieme la #comunitàsolidale”.