Era bloccato in prossimità del cornicione del vecchio carcere

Civitavecchia, piccione rimane impigliato in un filo da pesca: salvato dai VVF

Questa mattina i Vigili del Fuoco di Civitavecchia sono intervenuti in via Granari angolo via Mazzini per soccorso volatile. Un piccione era rimasto impigliato con un filo da pesca in prossimità del cornicione del vecchio carcere.

I VVF raggiunto l’animale (con l’ausilio dell’autoscala), lo hanno liberato dal groviglio di fili ed affidato ad un veterinario presente sul posto. Il raggiungimento del luogo ed il posizionamento dell’autoscala, sono stai impegnativi, causa presenza del mercato.