Si terranno per tutta la giornata di lunedì 16 marzo: previsti servizi di autobotti

Civitavecchia, lavori di manutenzione alla rete idrica –

Si comunica che, per lavori di manutenzione programmata, lunedì 16 marzo dalle ore 08:00 alle ore 23:00 si potrebbero verificare abbassamenti di pressione con possibile mancanza d’acqua nel Comune di Civitavecchia.

In particolare, le zone interessate sono le seguenti: zona Borgata Aurelia, via Aurelia Nord e zona La Scaglia, zona Pantano e Sant’Agostino (Comune di Tarquinia ma di competenza Acea), zona Industriale (via Alfio Flores, via Siligato, via La rosa), zona Area Portuale, zona Punton dei Rocchi, Santa Lucia e Cimitero Nuovo, zone limitrofe.

Un servizio di rifornimento con autobotti sarà disponibile in via Gioacchino Rossini (Borgata Aurelia) e via Niccolò Paganini (Borgata Aurelia).

Per i casi di effettiva necessità potrà essere predisposto un servizio di rifornimento con autobotte da richiedere preventivamente tramite il numero verde 800 130 335.

Per informazioni e segnalazioni contattare il numero verde 800 130 335.

Acea Ato 2 si scusa per il disagio.