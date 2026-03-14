D’Emilio: “Rappresenta la sintesi perfetta tra competenza e capacità di visione”

Santa Marinella, Casa Riformista sosterrà Emanuele Minghella –

Riceviamo e pubblichiamo

Casa Riformista ufficializza il proprio posizionamento in vista delle prossime elezioni comunali, confermando con convinzione il pieno sostegno al candidato Sindaco Emanuele Minghella. Una scelta che nasce dal riconoscimento di un percorso politico e umano di alto profilo: Minghella ha saputo dimostrare non solo una solida esperienza amministrativa, ma una maturità politica che lo colloca perfettamente nell’alveo riformista, liberal-democratico e garantista.

“Appoggiamo Emanuele Minghella perché rappresenta la sintesi perfetta tra competenza e capacità di visione”, dichiara Pierluigi D’Emilio.

“La sua evoluzione politica lo ha portato a condividere pienamente i valori di Casa Riformista, rendendolo l’unico interprete capace di guidare la città verso una nuova fase di sviluppo”.

Una visione europea e moderna

Per Casa Riformista, il futuro di Santa Marinella passa per l’integrazione internazionale. “Vogliamo una città che parli correttamente l’inglese, che sia vicina alle istituzioni europee e capace di intercettare ogni opportunità di crescita. Dobbiamo superare la stagione dei sovranismi e dei populismi per abbracciare un modello di amministrazione moderno e aperto”.

Dopo il fondamentale lavoro di ricostruzione sociale, Casa Riformista punta ora sulla “fase due”. L’obiettivo è ripartire dai progetti bruscamente interrotti, ampliando la visione del futuro. Grazie alla solida programmazione già avviata con la precedente amministrazione, la coalizione potrà dedicare la massima energia ai temi del decoro, del verde pubblico e della manutenzione delle strade – settori su cui, fino a ieri, è stato possibile intervenire solo parzialmente.

Marietta Tidei: “È con convinzione ed entusiasmo che sosteniamo la candidatura di Emanuele Minghella, perché in questi anni la città è cresciuta grazie al lavoro di una squadra che ha saputo produrre risultati concreti e importanti trasformazioni. Emanuele ha le energie, le capacità e le qualità umane per portare avanti questo lavoro con nuovo slancio, continuando a valorizzare i progetti avviati e a metterne in campo di nuovi. Siamo certi che avrà la giusta attenzione nel rispondere ai bisogni delle persone. Casa Riformista farà la propria parte, con candidati di qualità, per sostenere questo progetto”.

La lista di Casa Riformista sarà una fucina di idee e competenze, pronta ad aggiornare il programma con obiettivi ambiziosi. “Le nostre porte sono aperte”, conclude D’Emilio. “Invitiamo chiunque si rispecchi nei valori europeisti e riformisti, e abbia voglia di dare un contributo concreto in termini di professionalità, a unirsi a noi. È il momento di mettere la competenza al servizio della comunità”.